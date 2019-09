Nel pomeriggio di ieri, intorno alle ore 18, la Sala Operativa ha inviato una pattuglia in via San Lazzaro nei pressi del Parco Urbano ad Imperia, in quanto il richiedente riferiva di aver fermato un uomo che stava transitando a bordo della bicicletta rubata a suo fratello una settimana prima. Gli agenti hanno trovato sul posto il ragazzo che aveva contattato il 112 insieme ad un giovane straniero di origine nord africana.

Il primo ha spiegato ai poliziotti di aver riconosciuto subito e “senza ombra di dubbio” la bici rubata al fratello una settimana prima e che, pertanto, dopo aver rincorso lo straniero lo ha bloccato e ha chiesto l’intervento della Polizia di Stato. Ha descritto poi agli agenti i segni della bici che lo avevano persuaso trattarsi di quella del fratello: modello e colori (mountain bike nera con adesivi verdi), mancanza delle manopole del manubrio, alcuni graffi sulla canna in corrispondenza di una scritta e un problema al cambio che rendeva difficile l’inserimento della prima marcia.

I particolari sono stati tutti riscontrati sulla bicicletta.

Mentre sul posto interveniva la madre del ragazzo richiedente, la quale ha riconosciuto anch’essa la bici, lo straniero non è stato in grado di fornire spiegazioni in merito al possesso della stessa, non spiegando né dove l’aveva acquistata né a quale prezzo.

Quest’ultimo è stato pertanto accompagnato negli uffici della Questura, ove, dopo essere stato identificato, giovane cittadino del Gambia, nato nel 1999 e con una pendente richiesta di protezione internazionale, veniva denunciato per il reato di ricettazione.

La bicicletta è stata restituita dai poliziotti al legittimo proprietario, un giovane di 13 anni che l’aveva ricevuta in dono questa estate come regalo per la fine della terza media.

