In tribunale ad Imperia oggi si svolge l’udienza preliminare per l’omicidio del dottor Gianni Palumbo, medico legale sanremese assassinato nel suo studio professionale in via Fratti a Sanremo il 27 settembre 2018. Vincenzo Mercurio, 55enne ex commerciante ambulante ventimigliese, gli aveva sferrato una decina di coltellate alla gola ed al volto. La difesa sarebbe orientata a chiedere il rito abbreviato, che prevede lo sconto di pena di un terzo. Una perizia psichiatrica ha dichiarato Mercurio capace di intendere e volere al momento dei fatti, come scrive Giulio Gavino su “La Stampa”.

