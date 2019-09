Domenica 29 settembre torna la “Giornata dei Sentieri Liguri – Ligurian Trails Day”, il calendario di iniziative per la valorizzazione dei tracciati della Rete Escursionistica Ligure (REL) organizzato grazie all’accordo operativo fra Regione Liguria, Federparchi, CAI, FIE, AIGAE, ed Enti gestori delle aree protette.

Il Parco delle Alpi Liguri parteciperà alla giornata con due iniziative gratuite, che seguiranno un simbolico fil rouge: il rispetto della biodiversità e della natura mediante l’acquisizione di una corretta percezione dell’ambiente e la cura del proprio tempo libero come vera e propria dedizione ad un loisir attivo e proficuo.

Escursione “Tracce di popoli antichi – Il Passo Mezzaluna, crocevia sulla Strada Marenca”

L’escursione coinvolgerà la principale faggeta della Regione Liguria, il Bosco di Rezzo, che si estende fra i 900 e i 1400 metri di altitudine per circa 600 ettari, sino al Passo della Mezzaluna e al Monte Monega.

Ritrovo: ore 9 a Rezzo (IM) oppure ore 9:30 a Passo Teglia. Al termine, possibilità di merenda presso l’Agriturismo “Al Santuario” di Rezzo (prenotazione a carico dei partecipanti).

Laboratorio sensoriale “Il sesto senso delle Alpi – Natura, emozioni e profumi”

Il laboratorio sarà dedicato in particolare alle famiglie e si svolgerà a Colle Melosa. Il programma prevede, in mattinata, una breve passeggiata a piedi nudi nell’erba per stimolare la circolazione, seguita da una sessione di yoga con istruttore certificato. Nel pomeriggio, laboratorio di educazione alimentare per bambini, laboratori sensoriali con erbe aromatiche e massaggi alle mani con oli essenziali.

Ritrovo: ore 10:30 a Colle Melosa (IM). Possibilità di pranzo al Rifugio “Franco Allavena” di Colle Melosa (prenotazione a carico dei partecipanti).

Info: prenotazione richiesta entro le ore 13 di sabato 28 settembre – E-mail: comunicazione@parconaturalealpiliguri.it – Daniela Girardengo 338 6477248