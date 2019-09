Fiocco azzurro, anzi “biancoazzurro” in casa Sanremese. All’1.20 di stanotte è venuto alla luce il piccolo Achille, figlio primogenito del nostro attaccante Matteo Colombi.

Questo sito utilizza cookie, anche di terze parti, per il suo funzionamento e per raccogliere statistiche sul suo utilizzo. Clicca su Accetta per consentire l'uso dei cookie da parte del sito. Leggi l'informativa completa. Accetta