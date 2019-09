Sede espositiva: C.so Felice Cavallotti 362 (Palazzo Riviera Trasporti) Orario: 8.30 – 12.30 Ingresso libero Per info e prenotazioni: 0183 650491 as-im@beniculturali.it

In occasione delle Giornate Europee del Patrimonio 2019, l’Archivio di Stato di Imperia – Sezione di Sanremo propone, sabato 21 e domenica 22 settembre, due giornate di visite guidate, su prenotazione, all’esposizione documentaria “Serenata d’Estate”, inaugurata presso la Sezione sanremese il 21 giugno – Festa della Musica – e aperta, finora, tutti i mercoledì d’estate dal 26 giugno al 18 settembre. E’ stato proprio il tema delle GEP 2019, Un due tre… Arte! – Cultura e intrattenimento, a convincere le curatrici dell’esposizione a dare un’ulteriore opportunità al pubblico di conoscere, attraverso i documenti del fondo Edizioni Dott. C. Beltramo San Remo, una storia di “note e parole” che ripercorre gli anni difficili tra le due guerre fino ad arrivare, passando attraverso la tragedia del secondo conflitto mondiale, agli anni del boom economico. Nelle stesse giornate la sala studio della Sezione sarà aperta agli studiosi che volessero consultare i fondi conservati.

