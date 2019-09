Sabato 21 e domenica 22 settembre “Wolf Trails – Mountain Bike & Trekking Adventures” propone un weekend dedicato alle fortificazioni del Vallo Alpino Occidentale.

Programma di sabato 21 settembre

Cena con intervento di due fra i massimi esperti delle opere in caverna costruite negli anni Trenta a guardia del confine Italiano: “La Marta dal Medioevo a Napoleone, la prima guerra mondiale, la situazione geopolitica dell’Europa negli anni 30, analisi delle cause della Seconda Guerra Mondiale, il Vallo Alpino, l’Italia in guerra, i Trattati di Pace di Parigi e l’esodo Brigasco”.

Relatori: Davide Bagnaschino – Autore dei libri di riferimento nel settore, esploratore e gestore del Museo del Vallo Alpino di Vievola; Alessandro Castagnino – Storico ed esperta Guida Ambientale Escursionistica.

Programma di domenica 22 settembre

Visita guidata a piedi o in e-bike del complesso fortificato del Balcone di Marta, la più grande opera in caverna del Vallo Alpino Occidentale. Escursione di grado intermedio.

Attrezzatura obbligatoria (pena esclusione): scarpe adatte al trekking, torcia (meglio se di tipo frontale). Attrezzatura consigliata: caschetto (anche da MTB), un paio di guanti.

Noleggio e-bike non incluso nel prezzo.

Ritrovo: ore 9 presso il Rifugio Franco Allavena. Durata: 8 ore circa. Pranzo al sacco.

E’ possibile iscriversi separatamente ai due eventi.

Quote di partecipazione: solo cena € 30,00 – mezza pensione € 60,00, mezza pensione + escursione € 70,00, solo escursione (domenica 22) € 15,00. Prezzi bevande escluse. Sconti per gruppi da 10+ persone.

Info e prenotazioni: Tel. 0184 1956731 – info@nuovorifugioallavena.it