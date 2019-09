In oltre centoottanta piazze italiane coinvolte nella settima dal 21 al 29 settembre, si svolgerà la consueta manifestazione dedicata al reclutamento di nuovi potenziali donatori di midollo osseo.

A supportare il lavoro dei volontari, scesi in campo, i medici e sanitari, per dare la giusta informazione e dirimere dubbi connessi alla stessa e per eseguire il primo screening, necessario per l’iscrizione nel registro dei donatori (IBRDM).

Anche l’Associazione Donatori di Midollo Osseo della Sezione Provinciale, contattata, ha accolto positivamente la richiesta, organizzando per sabato 21 settembre, grazie alla collaborazione della Fidas imperiese, autorizzata al primo prelievo (screening) dalle ore 9 alle 13 in Piazza San Giovanni di Imperia, dalle ore 15 alle ore 20 in Sanremo Viale Matteotti antistante il Cinema Centrale e dalle ore 15.30 alle 19.30 in Via Cavour angolo Via Hanbury, lato chiesa Sant’Agostino in Ventimiglia, una giornata di sensibilizzazione, finalizzata alla raccolta di sangue per offrire una speranza concreta di guarigione, soprattutto ai giovani malati di leucemia, ed altre malattie ematologiche che, non abbiano un donatore compatibile in famiglia.

Grazie alla presenza di medici e infermieri, a bordo di autoemoteca posizionata, sarà possibile effettuare, dopo un colloquio col personale medico, un semplice prelievo di sangue venoso ed essere così inseriti nella Banca dati del Registro Nazionale Donatori di Midollo Osseo.

Solo nel caso si risultasse compatibili, con un paziente in attesa di trapianto, si verrà poi richiamati per altri due test di comparazione per poi passare, alla donazione vera e propria.

Per sottoporsi al prelievo occorre avere un’età compresa tra 18 e 35 anni avere un peso corporeo superiore ai 50 Kg e, non è necessario essere a digiuno.

L’Associazione è da sempre impegnata nella sua attività primaria di diffusione e sensibilizzazione in materia di donazione di midollo osseo, infatti solo 1 persona su 100.000 e’ compatibile con chi sta aspettando il trapianto e solo 1 su 4 tra consanguinei.

Diventa anche tu donatore, infatti se la vita continua, per noi stessi o per un nostro caro, è solo grazie ad un nobile gesto di uno sconosciuto, pensaci potresti essere proprio Tu a salvare la vita di un Tuo simile, ricordalo.