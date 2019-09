Anche quest’anno a Sanremo da ottobre prenderà il via il progetto Ariston del film in lingua originale. Si potrà assistere alle proiezioni di film in lingua originale (inglese e francese) con sottotitoli in italiano (nella giornata del lunedi). Verrà inoltre riservata alle Scuole una iniziativa nata qualche anno fa per agevolare le iniziative culturali. Tutti gli studenti avranno la possibilità di assistere a proiezioni di film in lingua originale (inglese e francese) in programmazione il lunedì a € 5,00 anziché a € 7,00

La promozione è riservata agli studenti e i professori che si presenteranno

con il tesserino scolastico. La programmazione inizierà lunedi 14 ottobre con il film in lingua originale inglese con i sottotitoli in italiano “Joker” vincitore Leone d’Oro a Venezia.

