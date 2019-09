E’ in programma dal 21 al 23 ottobre al Forum Grimaldi di Monaco la 30a edizione di Sportel, importante Salone internazionale d’incontro tra leaders dell’industria collegata allo sport, giornalisti del Marketing e nuove tecnologie. Val la pena ricordare che Sportel fu ideato da Mr.Georges Bertolotti , Presidente dell’Associazione Giornalisti Sportivi della Costa azzurra e non solo, con il primo obiettivo di premiare le più belle immagini dello sport e riunire annualmente nel Principato la Comunità dello sport business. Le prime edizioni dello Sportel ed i suoi “Awards” (Premi speciali) si svolsero presso l’Hotel Loews.

