Dopo un’edizione record del festival de “Les Plages Electroniques” di Cannes che ha visto più di 40000 persone ballare e divertirsi nei tre giorni, ci si ritrova con un nuovo appuntamento questo sabato 21 settembre per la Giornata Mondiale della Pulizia del Pianeta. Sulla spiaggia Zamenhof (80 boulevard de la croisette) a partire dalle ore 14 e sino alle ore 20, con un bel sottofondo musicale in compagnia di diversi dj. Saranno inoltre presenti diverse associazioni per la salvaguardia del mare e del pianeta come Surfrider Foundation, Paddle Cleaner, etc. Ci saranno inoltre diversi artisti che realizzeranno delle opere con i vari rifiuti raccolti.

Per informazioni consultare il sito internet www.panda-events.com

