La Confartigianato della provincia di Imperia ha partecipato ieri ad Antibes ad un incontro transfrontaliero dedicato al tema dell’efficientamento energetico. L’appuntamento, legato all’Interreg Alcotra e al progetto Eco Bati, si è svolto nell’ambito della manifestazione Renover +. L’incontro è stato organizzato dalla Chambre de métiers ed de l’artisanat Provence-Alpes Cote d’Azur e dalla Chambre de Commerce Italianne di Nizza.

La serata ha visto la presentazione, da parte di aziende francesi, di alcuni materiali ecologici utilizzati per l’isolamento in canapa. Per le imprese possono aprirsi, anche in Costa Azzurra e nel Principato di Monaco, opportunità importanti in quanto gli artigiani italiani sono sempre più apprezzati come applicatori ed esecutori di elevata qualità. L’efficientamento energetico e l’utilizzo di materiali isolanti innovativi rappresentano un ambito che vedrà nel prossimo futuro importanti margini di sviluppo.

La Confartigianato di Imperia (0184/524517 – uff.stampa@confartigianatoimperia.it) è a disposizione di tutte le imprese associate per fornire loro contatti e informazioni in merito.