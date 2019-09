Il vincitore del Premio Strega 2019 torna a Cervo domenica 22 settembre, ore 17. L’incontro, nell’Oratorio di Santa Caterina, recupera la serata finale annullata lo scorso 7 luglio per un’indisposizione dell’autore.

L’incontro sarà condotto da Luca Telese, giornalista televisivo e radiofonico, noto conduttore della trasmissione di approfondimento politico “In Onda” su La7. Telese arriva per la prima volta a Cervo.

Il libro M. Il figlio del Secolo, in corso di traduzione in venticinque paesi, è il caso letterario dell’anno, un’opera grandiosa e audace che ci porta a rivivere passo per passo il ventennio che ha cambiato per sempre la nostra storia.

“Mussolini, rivoluzionario e dittatore, duce dalla mascella serrata e uomo sempre troppo solo, genio e macchietta: il figlio di un secolo che ci ha resi quelli che siamo. Non lo avevamo mai visto così da vicino, nemmeno i filmati Luce ci hanno mai restituito la sua viva voce con questa forza: solo la letteratura può farci capire davvero la parabola di una nazione, le sue immense speranze e i suoi tragici errori. Un “romanzo documentario” impressionante per la sterminata quantità di fonti che l’autore ha movimentato; e impressionante per il risultato finale che produce, spesso spiazzante. Fatti dei quali credevamo di sapere tutto, una volta destrutturati nei loro incredibili dettagli e, poi, abilmente rimontati, producono un’opera senza precedenti nella letteratura italiana e una storia d’Italia attraverso i fascisti che suona inaudita”.

Interventi musicali a cura di Davide Ravasio (Sassofono) e Manuel Merlo (Chitarra).

Partecipano gli studenti del Liceo Cassini di Sanremo e del Liceo Vieusseux di Imperia.

Cultura e letteratura devono essere accessibili a un numero sempre maggiore di persone. Cervo ti Strega è sensibile a questo messaggio e la serata con il vincitore sarà interpretariata con il Linguaggio dei Segni (Lis) .

Alla serata non mancherà il celebre liquore Strega che 73 anni fa ha dato il suo nome al Premio, grazie alla sincera amicizia che legava Guido Alberti, allora amministratore della Società, a Maria e Gofferdo Bellonci.

Nato nel 1860 a Benevento a opera di Giuseppe Alberti, abile e lungimirante imprenditore e nonno di Guido, il Liquore Strega è un prodotto assolutamente naturale ottenuto dalla distillazione a vapore di circa 70 botanicals provenienti da ogni parte del mondo

Il Comune di Cervo donerà al vincitore del Premio Strega 2019 un quadro dell’artista torinese Piero Martina che, insieme agi altri grandi artisti della scuola di pittura piemontese, ha dato a Cervo il titolo di Paradiso dei Pittori.

La biglietteria, allestita in Oratorio, sarà aperta dalle ore 16.00 di domenica 22 settembre. Ingresso: 10 euro.

Cervo è inoltre “Città che legge”, riconoscimento ottenuto dal Centro per il Libro e la Lettura (Ministero dei Beni Culturali).