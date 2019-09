Ad Albenga, in provincia di Savona, una badante è rimasta ferita da due colpi di arma da fuoco nel tentativo di salvare la vita all’uomo che stava assistendo e che dopo una colluttazione ha puntato l’arma contro di sé uccidendosi. L’uomo di 78 anni, ha impugnato l’arma per suicidarsi e la badante sarebbe intervenuta nel tentativo di fermarlo. Sono partiti due colpi che hanno ferito la donna a una mano e allo stomaco.

