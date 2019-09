ore 15.00 visita al Palais de l’Europe e alla mostra dedicata alla Via Iulia Augusta nel territorio transfrontaliero;

ore 14.27 treno SNCF per Mentone,

Per iscriversi telefonare al numero 0184/351181

Ultimi giorni per iscriversi all’escursione transfrontaliera a Mentone organizzata dal Museo Civico Archeologico “Girolamo Rossi” di Ventimiglia di Sabato 21 settembre in occasione delle Giornate Europee del Patrimonio.