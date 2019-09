-il Teatro dell’Albero in “Percorsi dell’Anima, viaggio in bici attraverso le bellezze liguri.

-uno spettacolo in occasione della giornata del ricordo delle Foibe

-uno spettacolo di fiabe per grandi e piccoli nel periodo natalizio

-uno spettacolo in occasione della Giornata Internazionale dell’handicap

-uno spettacolo in occasione della Giornata della Memoria

-uno spettacolo per la commemorazione della giornata contro la violenza sulle donne

ROCCO PAPALEO – “Coast to Coast”

L’amministrazione ha volutamente investito in un ambito culturale di straordinaria importanza, dando ai cittadini nove serate con nove nomi nazionali che porteranno sul palcoscenico spettacoli di altissima qualità.. L’amministrazione per adesso svela i nomi, mentre nel mese di ottobre ci saranno tutte le informazioni su date, prezzi e abbonamento..

L’amministrazione Scullino presenta il calendario stagione teatrale 2019/2020. L’Assessore alla cultura Simone Bertolucci dichiara: “Moltissima soddisfazione per un calendario di altissima qualità che rappresenta sicuramente il fiore all’occhiello delle manifestazioni e degli eventi annuali.

