Il Presidente Giovanni Toti e l’assessore allo sport Ilaria Cavo hanno ricevuto oggi, nella sede del Consiglio regionale, il campione paralimpico di nuoto e dipendente regionale Francesco Bocciardo, appena rientrato da Londra con 5 medaglie che ha portato con sé questa mattina: due d’oro, due d’argento e una di bronzo. “La nostra nazionale sbaraglia la concorrenza e arriva prima nel medagliere. E un pezzetto di questo grande successo è made in Liguria, con il nostro Francesco Bocciardo, 2 volte campione del mondo in una settimana, nei 200 e nei 100 stile libero Bravissimi ragazzi e super Francesco”, ha scritto Toti sul suo profilo Instagram. Si associa alle congratulazioni anche l’assessore allo sport Ilaria Cavo: “Bentornato a Francesco Bocciardo appena rientrato dai Mondiali di nuoto paralimpico di Londra. Cinque medaglie per lui, l’Italia al primo posto… un enorme successo e un grande motivo di orgoglio per la Liguria”

Correlati