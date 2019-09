Saranno 20 i Nuovi Talenti (tra interpreti e autori) che si esibiranno al Teatro dell’Opera del Casino Municipale di Sanremo, nella seconda edizione del concorso internazionale SanremoCantaNapoli nei giorni dal 25 al 27 dell’imminente settembre; la provenienza dei concorrenti: Napoli e Provincia, Formia, Roma, Svizzera, Belgio e dalla Sardegna; i concorrenti presenteranno un Brano Edito e uno Inedito.

Hanno presenziato alla Conferenza: l’Assessore al Turismo, l’Avvocato Alessandro Sindoni, il Presidente del Casino Avvocato. Adriano Battistotti, il consigliere del Casinò dott.sa Barbara Biale, il Direttore Artistico Ilio Masprone e Manuela Poletti. Anche questa seconda edizione del concorso è supportata dal Comune di Sanremo, Assessorato al Turismo e Sport, dal Casino Municipale e da sponsor privati.

Così intervengono il Sindaco Alberto Biancheri e l’Assessore al turismo e allo sport del Comune di Sanremo, Alessandro Sindoni: “Il benvenuto della Città di Sanremo a tutti i partecipanti di questa nuova edizione del concorso internazionale. Siamo davvero lieti di ospitare un altro appuntamento di questa kermesse che rappresenta una bella fusione di energie di enti e culture mirata ad ottenere un obiettivo comune: promuovere l’arte musicale tra Sanremo e Napoli, nel segno di uno scambio che ci auguriamo diventi sempre più forte”

Afferma il Presidente del Casinò di Sanremo, avv. Adriano Battistotti :“La cultura e la musica partenopea hanno una forte carica aggregante da sempre presente nella sua storia e nelle sue scelte culturali. Luigi De Santis uno dei gestori mecenate era partenopeo e proprio durante la sua amministrazione si svolsero le prime edizioni del festival della cultura partenopea. Guardando al passato ma proiettati sempre verso nuove esperienze diamo il benvenuto ai partecipanti alla seconda edizione del Sanremo canta Napoli. Un evento di qualità destinato a sempre nuovi successi perché rappresenta un importante palcoscenico per nuovi artisti che porteranno avanti questo genere musicale spesso direttamente connesso con i flussi turistici del nostro territorio.”

Conducono: Massimo Proietto (de La Vita in Diretta) e Miriam Candurro, attrice di fiction: I bastardi di Pizzo Falcone. Tra gli ospiti Lucia Cassini (attrice di Totò), il maestro Adriano Pennino, la cantante Concetta de Luisa, vincitrice del Festival di Napoli-New Generation 2018, e qualche sorpresa dell’ultimo momento. La serata finale sarà trasmessa su CANALE ITALIA 84 (la settimana successiva), mentre andrà anche in diretta su Radio Sanremo (75 Paesi collegati) e sui Social in Streaming.

La Giuria: Marinella Venegoni, Marino Bartoletti, Mario Maglione (cantante napoletano), il regista televisivo Marco Simeoli e il direttore d’Orchestra Enzo Campagnoli, con la supervisione di Michele Torpedine, manager de Il Volo. Presentazione Libri: Venerdì pomeriggio al Teatro del Casino presentazione dei libri di Miranda Martino ”Caduta in un gorgo di torpide passioni” e di Michele Torpedine “Ricomincio da Il Volo”, siamo in attesa della conferma di Pippo Baudo con il suo ultimo libro: “Io Pippo Baudo”

Sabato 28 settembre, ore 16.30, Defilè di Moda, scalinata esterna del Casino, presentata da Cristiano Gatti ed Elena Presti a cura della Confartigianato Piemonte, con stilisti che arrivano dal Piemonte, dalla Liguria e da Napoli. Sabato 28 settembre, alle ore 21, al Teatro dell’Opera del Casino, il Recital di Miranda Martino, con “Ricomincio da 80” con il Cantante Mario Maglione, la regia interpretativa di Marco Simeoli, l’intervento di Franco Fasano e della cantante Francesca Ferrara, vincitrice di SanremoCantaNapoli 2018.

La Direzione Artistica: Ilio Masprone, organizzazione tecnica Manuela Poletti e Renata Rivella settore, amministrativa; le tre serate di SanremoCantaNapoli sono ad Ingresso Libero, la quarta serata a pagamento: primo settore € 20, secondo € 15 galleria € 10, prenotazioni 335/327111 o botteghino teatro.