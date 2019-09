Sabato 21 settembre si terrà una serata all’insegna della sostenibilità ambientale nella splendida cornice del Parco di Villa Nobel, dalle 19 si potrà gustare un ricco “Aperigreen”, un aperitivo plastic free ecosostenibile, a seguire il Teatro dell’Albero intraterrà il pubblico con lo spettacolo “I percorsi dell’anima – viaggio in bici attraverso le bellezze liguri”.

Durante aperigreen verranno proposte pietanze della tradizione ligure, legate al territorio ed alla culutra locale.

A seguire il Teatro dell’Albero presenterà “I percorsi dell’anima – viaggio in bici attraverso le bellezze liguri”, uno spettacolo che si inserisce nel progetto Edumob, finalizzato all’educazione alla mobilità sostenibile, in cui si parlerà dei luoghi della pista ciclabile. Lo spettacolo sarà composto da reading, brani a memoria, personaggi che si rispondono, sulla scorta di pagine e versi di grandi scrittori e poeti liguri, che hanno abitato e descritto i territori toccati dal percorso ciclabile. La regia e la drammaturgia sono dell’attice Cloris Brosca. Freddy Colt ed il suo trio accompagneranno gli attori con un piacevoli interventi musicali. L’ingresso allo spettacolo teatrale sarà gratuito, la prenotazione all’ aperigreen è obbligatoria ed il costo sarà di 20,00 €.

Per informazioni e prenotazioni conttatare i seguenti numeri: +39 0184 501017 oppure +39 3888895908.

