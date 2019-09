Dopo il pareggio di Lavagna, la Sanremese si è ritrovata oggi pomeriggio alle 14 al Comunale. Prima di scendere in campo, la squadra si è fermata in sala video per analizzare con mister Nicola Ascoli il filmato della partita di domenica con i bianconeri.

Successivamente sull’erba del Comunale si è tenuta una seduta di scarico. L’allenamento si è concluso con una partitella giocata ad alta intensità su campo ridotto. Ha lavorato a parte Calderone, mentre Maggi che lamenta una infiammazione alla regione pubica dovrà stare ancora a riposo questa settimana. Il giovane terzino prosegue le terapie e la sua situazione resta monitorata dallo staff medico.

Per domani pomeriggio il Giudice Sportivo dovrebbe pronunciarsi sul ricorso che ha prodotto la società biancoazzurra in riferimento ai fatti di Sanremese – Fezzanese: c’è attesa per capire, in modo particolare, se verrà confermata l’ordinanza di disputare a porte chiuse domenica prossima la gara contro il Vado.

Questo è il programma della settimana:

– mercoledì 18 settembre 2019: doppia (mattina Comunale, pomeriggio Taggia)

– giovedì 19 settembre 2019: pomeriggio amichevole in famiglia al Comunale

– venerdì 20 settembre 2019: pomeriggio Taggia

– sabato 21 settembre 2019: mattina rifinitura al Comunale

– domenica 22 settembre 2019: Sanremese – Vado al Comunale, ore 15.