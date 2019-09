Anche quest’anno l’Orchestra Sinfonica di Sanremo propone una serie di “Concerti nelle Chiese” per l’ottava edizione della “Rassegna di Musica Sacra” sostenuta dalla Diocesi di Ventimiglia – San Remo.Una parentesi musicale che si intrappone tra l’appena terminata stagione estiva e l’imminente stagione autunnale 2019 e che si concentra su una serie di brani di ispirazione spirituale che spaziano dal settecento di Vivaldi e Haydn, passano per il virtuosismo di Paganini per giungere ai nostri giorni con Francisco Javier Gonzalez Compean, compositore messicano nato nel 1978.

Quattro gli appuntamenti previsti per quest’anno.

I primi due concerti sono in calendario giovedì 19 settembre alle 21.15 nella Basilica Concattedrale di San Siro a Sanremo e venerdì 20 settembre alle 21,15 nella Chiesa Fortezza di Lingueglietta di Cipressa con Musiche di: A. Vivaldi, F.Javier/G. Compean, N. Paganini, F. J. Haydn

Violino: Ettore PellegrinoDirettore: Roberto Beltran Zavala

Gli ultimi due concerti si svolgeranno giovedì 26 settembre alle 21.15 nella Chiesa Santa Maria degli Angeli a Sanremo e venerdì 27 settembre alle 21.15 nella Cappella del Sacro Cuore ex Seminario – Via Aurelia 143 – Bordigheracon Musiche di: G. F. Haendel, W. A. MozartOrgano: Marco CadarioDirettore: Davide Tepasso

Per tutti i concerti è previsto l’ingresso gratuito