Dopo oltre un anno e mezzo dal suo insediamento il Ten.Col. Guido Clementi ha lasciato il Comando del Reparto Operativo Aeronavale di Genova. Subentra il Ten.Col. Italo Spalvieri che sino a pochi giorni fa ha ricoperto l’incarico di Comandante del Reparto Operativo Aeronavale di Cagliari dove, negli ultimi quattro anni, si è occupato di attività di servizio riconducibili ai settori della polizia economicofinanziaria in mare e contrasto ai fenomeni illegali (immigrazione clandestina, illeciti ambientali e contrabbando doganale). Il ROAN di Genova rappresenta lo snodo fondamentale della catena di comando e controllo del dispositivo aeronavale del Comando Regionale Liguria della Guardia di Finanza; dispone di mezzi (aerei e navali) che svolgono una costante e capillare azione di controllo sul territorio, nelle acque territoriali e nelle zone ad esse contigue. In particolare alla componente aeronavale regionale sono attribuiti, in via prioritaria, compiti di:  polizia del mare, in qualità di unica Forza di Polizia nazionale deputata a svolgere e garantire, in via esclusiva, compiti di prevenzione generale ai fini di tutela dell’ordine e sicurezza pubblica sul territorio marino nell’arco delle 24 ore;  polizia economico-finanziaria nelle acque interne, sul mare territoriale e lungo i litorali;  copertura e supporto aeronavale alle operazioni del dispositivo alturiero e degli altri Reparti territoriali del Corpo;  contrasto dei traffici illeciti sul demanio, nei confronti del patrimonio artistico, archeologico e del delicato ecosistema ambientale marino della Regione Liguria;  salvaguardia della vita umana in mare.

