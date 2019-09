A Cervo due turisti lombardi di circa 50 anni in spiaggia, tra gli arbusti e le rocce di Capo Cervo, dalle parti dell’ex Villa delle Rose, hanno preso il sole completamente nudi ed hanno ricevuto una multa di oltre 3300 euro a testa. I vigili li hanno denunciati e multati per atti contrari alla pubblica decenza. Ad agosto un 32enne era stato denunciato e multato perché prendeva il sole nudo in spiaggia alla foce del torrente Steria, al confine con San Bartolomeo al Mare, come scrive Maurizio Tagliano su “La Stampa”.

