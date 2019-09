Stamani all’alba a Rapallo (Genova), un centauro di 32 anni è morto in un incidente stradale. Ancora da chiarire la dinamica, ma stando alle prime informazioni non ci sarebbe nessun altro mezzo coinvolto nell’incidente. I soccorsi sono stati chiamati da una donna che ha visto il motociclista riverso a terra.

