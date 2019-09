Il Museo Civico Archeologico “Girolamo Rossi” di Ventimiglia aderisce anche quest’anno alle Giornate Europee del Patrimonio in calendario per i prossimi 21 e 22 settembre.

Sabato 21 settembre nel pomeriggio è prevista un’escursione transfrontaliera a Mentone, nell’ambito dei progetti “Via Iulia Augusta” in collaborazione col Comune di Ventimiglia, si visiterà la Mostra “il était une voie, le voyage des romain en Riviera” allestita al Palais d’ Europe.

Seguirà passeggiata nel centro storico dalla rinnovata Chiesa di Saint Michael all’isola pedonale.

Nella mattina di Domenica 22 Settembre alle 10.30 attività didattiche per i bambini “Ludo et Disco: gioca con gli antichi romani”.

PROGRAMMA VISITA A MENTONE:

ore 14.00, ritrovo davanti alla stazione FS di Ventimiglia; ore 14.27 treno SNCF per Mentone, ore 15.00 visita al Palais de l’Europe e alla mostra dedicata alla Via Iulia Augusta nel territorio transfrontaliero; ore 16.30 visita al centro storico di Mentone; ore 17.49 rientro con treno SNCF da Mentone; ore 18.05 arrivo a Ventimiglia.