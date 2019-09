«La riapertura della scuola-calcio – spiega il direttore sportivo del Ventimiglia Nicola Veneziano – è sempre un momento emozionante: ci conferma, tra l’altro, che la nostra società ha un futuro importante. Quest’anno si sono iscritte anche alcune bambine, il che ci fa particolarmente piacere: il calcio femminile non è più un tabù…».

La società ha scelto, come sempre, fra i migliori tecnici in circolazione. I tre responsabili sono Michele Maltempo, Tiziano Punturiero – nella foto – e Oscar Zuppardo. Ai quali si affiancheranno quattro altri collaboratori: Antonino Benizzotto, Alessandro Frongia, Pierpaolo Boassa e Andrea Basile.

Ha riaperto i battenti, nei giorni scorsi, la scuola-calcio del Ventimiglia riservata a queste tre annate: 2012-2013-2014. La mini-cantera granata è di nuovo in piena attività per sfornare i campioni di domani e dopodomani.