Un video-parodia realizzato da studenti ed ex studenti del Liceo “Cassini” di Sanremo e pubblicato su “You Tube” ha raggiunto in breve tempo le 3 mila visualizzazioni. Il video intitolato “Sono una terza incomodo” racconta la storia delle giovani che vogliono stare con il loro ragazzo, ma anche con la migliore amica. Protagonista e ideatrice del video è Jasmine Abd El Gelil che interpreta il brano con Roberta Durazzi e Chiara Graziani, come riporta Giulio Gavino su “La Stampa”.