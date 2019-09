La Morando Neivese e la Osella Surrauto Monticellese accedono alle semifinali del campionato di Serie B. La quadretta di Fabio Gatti si aggiudica per 11-4 lo spareggio con la Bcc Pianfei Pro Paschese di Matteo Levratto, mentre la formazione di Marco Battaglino supera 11-5 la Vini Capetta Don Dagnino di Daniele Grasso.

