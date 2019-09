Un fine settimana ricco di reti all’attivo per il settore giovanile dell’Ospedaletti. Spicca, in particolare, il successo 7-3 dei Giovanissimi 2006 contro l’Albenga, vittoria ottenuta anche grazie alla cinquina firmata da Miatto.

