Buon anno scolastico a tutti, in sicurezza. Nel primo giorno di scuola la Polizia di Stato incontra i ragazzi delle scuole di Imperia, Sanremo e Ventimiglia per augurare un buon anno scolastico ai giovani studenti.

La presenza dei poliziotti è dettata dalla volontà di veicolare un messaggio di prossimità e vicinanza, nonché introdurre l’attività programmata per l’anno scolastico 2019-2020.

Come l’anno scorso, infatti, la Polizia di Stato sarà presente in tutte le scuole della provincia al fine di instaurare un rapporto diretto con i giovani e affrontare con loro temi importanti ed attuali quali la legalità, il corretto utilizzo dei social network, il contrasto al bullismo e al cyberbullismo, le conseguenze che derivano dal consumo di droga e alcol, l’educazione stradale.

Per tale motivo gli appuntamenti, compresa la visita introduttiva odierna, sono tenuti dagli specialisti del settore: personale della Questura e dei Commissariati, operatori della polizia stradale e della polizia postale. Il fil rouge del progetto è la promozione della legalità attraverso informazione, sensibilizzazione e prevenzione.

“La scuola è tra le principali agenzie educative, un mondo dove i ragazzi si formano, apprendono, verificano attraverso i comportamenti degli adulti quelli da osservare, quindi per la Polizia di Stato investire nel mondo della scuola è un’esigenza, un’attività che appartiene alla nostra missione che è soprattutto preventiva”, afferma il Questore Capocasa.

