by Hhdrangea

Nel week end appena trascorso si sono giocate due gare, Sabato 14 Settembre si è svolta la Gara Tre Bastoni by Hydrangea, una 18 buche stableford categoria unica e Domenica 15 Settembre, si è tenuto il Trofeo Gino Mercedes, una 18 buche stableford quattro categorie.