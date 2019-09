Alla vigilia dell’inizio dell’anno scolastico il presidente di Regione Liguria Giovanni Toti ha fatto il punto sullo stato dell’edilizia scolastica e sul piano di opere realizzate in questi anni dalla Giunta regionale, insieme all’assessore all’Urbanistica e all’Edilizia Marco Scajola.

Ammontano a 283 gli interventi effettuati nelle scuole liguri dalla Giunta regionale negli ultimi quattro anni, per un ammontare complessivo di oltre 100 milioni di investimento. Una mole di finanziamenti e di azioni che hanno riguardato prevalentemente la messa in sicurezza e l’adeguamento sismico degli edifici scolastici che ammontano in Liguria a 920. In pratica il 30% degli edifici scolastici liguri, un edificio su tre, sono stati oggetto di un intervento di messa in sicurezza, di adeguamento o di nuova costruzione.

Il piano messo a punto dalla Giunta regionale ha previsto la realizzazione di 15 nuove scuole, la costruzione di 6 nuove palestre e 49 interventi di adeguamento antincendio.

Gli interventi effettuati a Genova e provincia sono stati 124, per 37milioni e 367.000 euro di finanziamento; 51 interventi a Imperia e provincia per uno stanziamento di 30 milioni e 887.000 euro; 62 interventi a Savona per 19 milioni e 218.000 euro; 46 gli interventi alla Spezia e in provincia per un ammontare di finanziamento complessivo di 13 milioni e 644mila euro.

“La sicurezza dei nostri studenti è fondamentale per noi – ha sottolineato il presidente di Regione Liguria Giovanni Toti – per questo abbiamo messo in atto un grande piano di messa in sicurezza e adeguamento sismico degli edifici scolastici. Un processo di aggiornamento delle scuole che abbiamo realizzato con risorse statali e regionali ottenute grazie anche alla pressione svolta da questa giunta sui vari Ministeri per giungere nel minor tempo possibile ad una riqualificazione e messa a norma delle strutture, alcune anche molto datate”.

I fondi assegnati per l’adeguamento sismico dallo Stato ai Comuni e Province sono stati, negli ultimi quattro anni, circa 28 milioni, e hanno riguardato 78 interventi, a cui si aggiungono ulteriori risorse provenienti dalla Banca Europea degli Investimenti pari a quasi 70 milioni di euro per 147 interventi. A queste risorse si aggiungono i 3 milioni di euro per l’adeguamento antincendio e il piano palestre e 2,5 milioni di euro stanziati direttamente da Regione Liguria.

“In questo momento siamo in attesa dell’approvazione, da parte del Ministero, del piano annuale di edilizia scolastica 2019 – ha concluso l’assessore Marco Scajola – Da questo ci aspettiamo ulteriori 30 milioni di euro di finanziamento che serviranno, prevalentemente, per la realizzazione di nuovi edifici scolastici, più moderni e sicuri”.