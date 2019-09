Ricostruita dal GIP Massimiliano Botti la turpe vicenda della violenza subita da un disabile di 55 anni Nella città di confine

Minacce e poi la violenza fisica questo ha patito il disabile di 55 anni violentato da un marocchino di 23 anni Oussmane Damine senza fissa dimora sul territorio italiano.

La vittima disabile e con difficoltà a deambulare,utilizza un bastone, frequenta la città di confine dove svolge lavoretti saltuari e a volte passa le serate e le nottate in compagnia di extracomunitari conosciuti a Ventimiglia nei pressi della stazione. La sera di mercoledì era iniziata proprio con l’incontro tra la vittima è O.D il consumo di alcolici e poi O.D convince la vittima a seguirlo in un casolare abbandonato nei pressi della ferrovia in direzione Francia qui i due uomini si creano un giaciglio per la notte e dormono, alle prime luci dell’alba racconta la vittima O.D si è denudato dopo avermi svegliato a schiaffi e poi bloccandomi col peso del suo corpo mi ha obbligato a consumare un rapporto ( evitiamo i dettagli ndr) minacciandomi di far vedere il video di quello che stava facendo a mia moglie se non gli avessi consegnato 400 euro continua il racconto la vittima tutto questo accompagnato da insulti e minacce varie.

Il marocchino si trova ora in carcere per i reati agli articoli 609 cp 61 n 5 Cp per le minacce proferite e le violenze perpetrate ai danni della vittima che nella mattinata di Giovedì 12 settembre terminata la notte degli orrori si presentava in commissariato per denunciare l’accaduto e ricevere soccorso medico