Una occasione per parlare e conoscere l’antico borgo, ormai quasi spopolato, ma con antiche e illustri tradizioni storiche, culturali e linguistiche.

Il curatore Loretta Marchi presenterà l’iniziativa e gli autori presenti. Avremo la partecipazione di Marino Magliani , uno degli autori e in qualche modo l’ispiratore della iniziativa. Ci sarà modo poi di interagire con gli autori.

Il forno come metafora della relazione comunitaria, quando le donne arrivavano dai carugi del borgo con pane, torte e dolci per cuocere nell’antico forno al centro del paese.

Diciotto autori, alcuni affermati protagonisti della scena letteraria locale e non solo, altri appassionati amanti del borgo alpino, hanno contribuito alla realizzazione di un volumetto che verrà presentato a Sanremo martedì 17 Settembre, dopo la fortunata anteprima a Realdo il 17 agosto scorso..

Federazione operaia, via Corradi 47