Lunedì 16 a Sanremo i 300 alunni delle 13 classi della scuola Pascoli di corso Cavallotti inizieranno regolarmente le lezioni nei prefabbricati sul lungomare Salvo d’Acquisto. Sarà una soluzione provvisoria per un anno poi dal 2020-2021 gli studenti delle Medie potrebbero tornare in corso Cavallotti. Con una convenzione con l’Università di Genova sarà elaborata una perizia per adeguamento sismico ed antisismico. Se fosse possibile usare ancora piano terra e primo piano, gli alunni potrebbero tornare alla Pascoli, come scrive Fabio Albanese su “La Stampa”.

