“Un passo importante per Capo Mortola”. Commenta così l’assessore ai Parchi e biodiversità Stefano Mai lo stanziamento di 118mila euro da parte di Regione Liguria, nell’ambito del programma transfrontaliero Neptune, per la realizzazione di infrastrutture per una fruizione subacquea corretta e sostenibile dell’area di tutela marina di Capo Mortola, nel comune di Ventimiglia. “Il finanziamento – aggiunge Mai – rappresenta un passo decisivo per l’area marina protetta di Capo Mortola. Nel mese di maggio ho realizzato il primo tavolo attuativo dell’area marina e tramite un sopralluogo avevamo affrontato le maggiori criticità e discusso i punti di sviluppo dell’intera area. Il progetto portato avanti dall’assessore Giampedrone di concerto con il nostro dipartimento, rappresenta un punto di svolta perché ci permetterà di delimitare in maniera chiara l’estensione dell’area tramite l’installazione di boe, favorire gli interventi di soccorso e incentivare il turismo sostenibile. Lo sviluppo di Capo Mortola resta uno dei miei impegni più importanti”.

