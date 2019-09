Ecco i drammatici fatti a quanto ricostruito dagli investigatori un uomo nordafricano ha usato violenza ed estorto denaro ad un disabile . I fatti sono avvenuti tra mercoledì e Giovedì notte dopo la violenza il nordafricano di 23 anni ha minacciato la vittima di pubblicare i video della violenza se non avesse pagato la somma di 400 euro. La vittima poco dopo i fatti si è recata dalla Polizia raccontando quanto avvenuto. L’incontro inizialmente amichevole tra i due poi durante la notte la violenza con diverse lesioni che sono state rilevate in ospedale a Imperia.

