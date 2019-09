Volevo ringraziare tutti quelli che hanno effettuato una donazione per il mio compleanno alla Croce Verde Intemelia di Ventimiglia. Con il ricavato è stato acquistato un defibrillatore SAMARITAN 350P dalla ditta Emd112 che ringrazio per il trattamento ricevuto https://www.emd112.it/prodotto/defibrillatore-samaritan-pad-350p/e Andrea Otten come rappresentante di zona di AeD Academy Ventimiglia. Con l’occasione invito tutti a partecipare domenica 15 Settembre ai festeggiamenti del 70° anno di fondazione della Croce Verde e all’inaugurazione di 2 nuove autoambulanze per festeggiare insieme a noi e toccare con mano il risultato delle proprie donazioni.

Simone Vacca – Croce Verde Intemelia