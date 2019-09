Una bambina di 10 anni è stata molestata da un uomo ieri sera in via Cavour a Ventimiglia. Il presunto autore dell’episodio, uno straniero di 28 anni proveniente da Lampedusa, dove era sbarcato pochi giorni fa, è stato fermato poco dopo dai Carabinieri. Al momento del gesto l’uomo sarebbe stato ubriaco. Il gip del tribunale di Imperia ha convalidato l’arresto in carcere. E’ accusato di violenza sessuale aggravata. La bimba è stata avvicinata da due stranieri e uno l’ha molestata dopo averla sbattuta contro un muro, ferendola a un ginocchio. La madre e il sedicenne sono corsi in aiuto della piccola e lo straniero è fuggito.

