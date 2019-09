Serie C1 – Spareggi semifinale Polisportiva Pieve di Teco-Araldica Castagnole Lanze 11-9 Bubbio-Banca d’Alba Olio Desiderio Ricca 11-4 Polisportiva Pieve di Teco e Bubbio in finale

Fanno festa i tanti tifosi arrivati dalla Liguria al Mermet di Alba: l’Amici del Castello vince lo scudetto femminile. Anche nella finale di ritorno la formazione dianese ha fatto la partita, dimostrandosi la più forte della stagione: percorso netto, senza sconfitte. Le albesi di Loretta Saglietti vincono il primo gioco, poi la formazione ligure capitanata da Rebecca Klippl e rifila un parziale di cinque giochi, prima del 2-6 al riposo. Nella ripresa non c’è stata partita, l’Amici del Castello continua a giocare con la solita determinazione per il 2-9 finale. E il tricolore sventola nella “curva” del Castello. Al termine della partita la premiazione con il consigliere federale Domenico Adriano e il responsabile del Centro tecnico federale Roberto Corino.

