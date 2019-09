Carolina Stramare, che prima di diventare Miss Italia 2019 si era preiscritta all’Accademia di Belle arti di Sanremo, ama la terra in cui ha vissuto da bimba, trascorso le vacanze, e dove torna per abbracciare i suoi cari. “Quando nasci in al mare te lo porti nel cuore sempre. A San Lorenzo al Mare, dove ho abitato fino a 5 anni, vive mio papà Romeo. I miei impegni sono tanti, ma non voglio certo abbandonare la mia Liguria. Ho anche una casa a Limone, amo molto la montagna. La mia passione è l’equitazione” racconta a Daniela Borghi su “La Stampa”.

