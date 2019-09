Se la disciplina del rugby vi incuriosisce e avete voglia di conoscerlo è il momento giusto, gli allenatori, i tecnici e tanti ragazzi appassionati vi aspettano per condividere un pomeriggio di sport ed amicizia.

Il Sanremo Rugby ricorda l’importante appuntamento nei pomeriggi di oggi e domani, giovedì 12 e venerdì 13 settembre, al Campo di Atletica e Rugby di Pian di Poma a Sanremo, a partire dalle ore 17.30 si terranno le giornate di “Open Day” per far conoscere questo sport a tutti i bambini e le bambine, le ragazze e i ragazzi nati dal 2002 al 2013.

