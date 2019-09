Nella foto: il Circolo Zoè

“La scrittura”, sottotitolo “come mezzo di comunicazione”, è la conferenza in programma stasera alle 20 al Circolo Zoè di via Carli a Sanremo. Relatore lo studioso Giorgio Redigolo introdotto da Gabriele Kipewa. Sarà compiuto un lungo viaggio partendo da pittogrammi, ideogrammi e geroglifici fino ad arrivare all’alfabeto fenicio. Quello che è stato per millenni il più potente mezzo di comunicazione a distanza oppure differito temporalmente, sarà sviscerato ed illustrato nelle varie sfaccettature. I presenti potranno quindi intervenire o porre domande. L’iniziativa è promossa dall’associazione I Colori della Gioia, raggruppante artisti di vario genere, di cui è presidente la pittrice Gioia Lolli.