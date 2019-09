I volontari riceveranno un’adeguata formazione e saranno affiancati da un tutor. Le domande di partecipazione dovranno essere presentate entro il 10 ottobre 2019. Il bando con i dettagli, anche in merito ai requisiti ed alle modalità di candidatura, è scaricabile al seguente indirizzo: https://www.ancos.it/content/servizio-civile-universale-pubblicato-bando-selezione-volontari Per ulteriori informazioni è possibile rivolgersi all’Ancos di Confartigianato Imperia scrivendo all’indirizzo uff.stampa@confartigianatoimperia.it oppure telefonando al numero 0184/524517.

L’Ancos di Imperia (Associazione Nazionale Comunità Sociali e Sportive della Confartigianato) è stata inserita tra le 21 sedi italiane del progetto di Servizio Civile denominato “Maestri si diventa”. Negli uffici di Sanremo potranno essere accolti 2 operatori volontari che, in 25 ore settimanali suddivise in cinque giornate, si occuperanno di sviluppare gli obiettivi specifici del progetto.