Con l’autunno ormai alle porte, riprendono le attività per bambini, ragazzi e adulti della Scuola di Teatro Banchéro Officina (responsabile dei corsi Giorgia Brusco) del Teatro del Banchéro (Direttore artistico Marcello Prayer). La presentazione dell’anno accademico 2019-2020 avrà luogo sabato 14 settembre (ore 18:00, presso la sede del Banchéro, a Taggia, via Soleri 12).

Nel corso dell’incontro con i genitori, gli appassionati, gli amici, verranno svelati anche i nomi dei docenti degli stage di perfezionamento, per partecipare ai quali non è necessario essere attori, né aver già partecipato ai corsi. E’ sufficiente la voglia di mettersi in gioco. Sono previste due lezioni gratuite di prova.

Contestualmente, verrà presentato anche il programma del laboratorio di scrittura espressiva, condotto da Gianni Cascone.

I corsi si svolgeranno a partire dal mese di ottobre, sia presso la sede di Taggia che al Palazzo del Parco di Bordighera. I saggi finali sono previsti a maggio del 2020.

Anche quest’anno, con il claim “Ogni giorno è teatro”, per la campagna di comunicazione della Scuola di Teatro Banchéro Officina è stata scelta un’immagine che ricorda una notissima opera teatrale (Agenzia: Federico Crespi & Associati, Art director Paola Trebini).

Scarica il JPEG della locandina http://bit.ly/2PyAKnr

Scarica la locandina e le immagini di Banchéro Officina http://bit.ly/2zDeG0g

Per ulteriori informazioni:

TEATRO DEL BANCHERO

Palazzo Soleri

Via Soleri, 12

18018 TAGGIA IM

Tel.: +39 0184 461063

teatrodelbanchero.it

info@teatrodelbanchero.it

FB: teatrodelbanchero

Il Teatro del Banchéro deve il proprio nome a un testo in versi, “Luigi Banchéro”, scritto da Carlo Cagnacci nella prima metà dell’ottocento e profondamente legato alle radici culturali di Taggia (Imperia). La trasposizione teatrale fu portata in scena, per la prima volta all’inizio del ‘900, con la regia di un giovane nato a Taggia, Carmine Gallone, che diventerà poi uno dei padri della cinematografia mondiale.

Associazione Culturale che dal 1996 si occupa su livelli diversi della diffusione della cultura teatrale, il Teatro del Banchéro ha una Scuola di Teatro che è un laboratorio di ricerca e sperimentazione teatrale. Produce spettacoli sia per la Compagnia, sia per Marcello Prayer (direttore artistico) distribuendoli su tutto il territorio nazionale.

La Scuola “Propedeutica” di Teatro è il luogo di incontro offerto alle persone che vogliono avvicinarsi al teatro, conoscerne i segreti, comprenderne i meccanismi. La Scuola di Teatro “Officina”, luogo per le persone che vogliono fare un viaggio verso se stessi, che vogliono giocare su un palco, è il laboratorio di ricerca e sperimentazione del Teatro del Banchéro. Sono attivi corsi e laboratori permanenti per bambini, ragazzi, adulti, con la partecipazione di artisti e professionisti del mondo del teatro nazionale e internazionale.

Oltre alle attività strettamente teatrali, svolge un’intensa opera di promozione culturale sul territorio, organizzando incontri letterari, conferenze, attività di ricerca e documentazione. Il Banchéro ha sede nell’antico palazzo Soleri, in pieno centro storico di Taggia.

Da alcuni anni il Teatro del Banchéro ha dato vita anche a un importante laboratorio di scrittura che ha prodotto drammaturgie per teatro, raccolte di racconti e romanzi collettivi.