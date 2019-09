Esordienti Scudetto – Spareggio semifinale Araldica Castagnole Lanze-Speb rinviata per pioggia/campo impraticabile a mercoledì 11 settembre, ore 18, a Dogliani.

Pallapugno: i risultati di martedì 10 settembre dei campionati giovanili Juniores Scudetto – Spareggio semifinale Ricca-Imperiese rinviata per pioggia/campo impraticabile a mercoledì 11 settembre, ore 19.30, a Ricca

Serie C2 – Spareggi quarti di finale Gottasecca-Caraglio rinviata per pioggia/campo impraticabile a mercoledì 11 settembre, ore 21, a Gottasecca. Virtus Langhe-Ricca rinviata per pioggia/campo impraticabile a mercoledì 11 settembre, ore 21, a Dogliani.

Pallapugno: la situazione dei campionati di Serie C1 e C2 Serie C1 – Spareggi semifinale Polisportiva Pieve di Teco-Araldica Castagnole Lanze rinviata per pioggia/campo impraticabile a mercoledì 11 settembre, ore 20.30, a Pieve di Teco. Giovedì 12 settembre ore 20.30 a Monastero Bormida: Bubbio-Banca d’Alba Olio Desiderio Ricca

Serie B Play out – Terza e ultima di ritorno Serramenti Bono Centro Incontri-Vini Capetta Don Dagnino 11-7 Bcc Pianfei Pro Paschese-Speb 11-9 La classifica: Vini Capetta Don Dagnino 19, Bcc Pianfei Pro Paschese e Serramenti Bono Centro Incontri 17, Speb 11. Bcc Pianfei Pro Paschese seconda e Serramenti Bono Centro Incontri terza per differenza giochi complessiva. Vini Capetta Don Dagnino e Bcc Pianfei Pro Paschese agli spareggi di qualificazione alle semifinali.

Serie A Banca d’Alba-Moscone – Primi spareggi semifinale (gara unica) Marchisio Nocciole Egea Cortemilia-Olio Roi Imperiese 11-8 Araldica Pro Spigno-Robino Trattori Santo Stefano Belbo rinviata per pioggia/campo impraticabile a mercoledì 11 settembre, ore 20.30, a Spigno Monferrato.

