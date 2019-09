La star internazionale Mika ha dedicato una canzone a Sanremo perché è stata la prima città italiana che ha visitato da bambino. “Sanremo è una cartolina della mia infanzia, delle vacanze in famiglia, quando eravamo ospiti in Costa Azzurra da una zia. Mia mamma ci portava in gita a Sanremo, che costava meno ed era accogliente per una famiglia bohemien come la nostra. E’ anche la prima città in cui abbia mai cantato in Italia: al Festival una settimana prima che uscisse il mio primo album” racconta Mika, come riporta Daniela Borghi su “La Stampa”.

