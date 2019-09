La ASD Imperia offre l’occasione di potersi allenare e solcare l’erba dello stadio “Nino Ciccione” mercoledì 18 dalle 17 alle 19 e sabato 21 dalle ore 10 alle 12 per tutti i nati nelle seguenti leve: 2011, 2012, 2013, 2014.

Due giorni in cui i giovani calciatori saranno seguiti da allenatori della scuola calcio gratuitamente.

Per info e iscrizioni potete contattare il responsabile del settore giovanile Mariano Vacca al seguente numero: 333/6040207



