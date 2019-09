La Polizia ha arrestato Giancarlo Sini, 42 anni, residente tra Alessandria e Asti e Jessica Giovane, 29 anni di Asti, dopo la rapina avvenuta ieri alla filiale Carige di Alassio (Savona). Il primo è uno dei due rapinatori che hanno fatto il colpo da 33 mila euro mentre la seconda è la donna che ha atteso i due su una Renault. Il terzo membro della banda è in fuga. Decisiva per la cattura la prontezza di uno dei dipendenti e di un poliziotto fuori servizio che si sono appuntati il numero di targa.

