Nel bagaglio più prezioso, che riporto a casa ci sono le Persone che ho incontrato in questa visita: il mio grazie più autentico è per loro, che ci hanno accolto con il cuore, regalandoci una profonda soddisfazione.

Un buon gemellaggio, che dura da 56 anni, deve necessariamente superare la prova del tempo: il conoscersi deve essere continuamente rinnovato. I legami di amicizia e solidarietà richiedono conoscenza, scambio e scoperta reciproca, per rafforzarsi nel tempo. Con questo spirito abbiamo rappresentato, in questi giorni, la nostra comunità a Neckarsulm. Abbiamo altresì rinnovato un’amicizia longeva, portata avanti con tanta passione, patrimonio ormai della nostra reciproca storia.