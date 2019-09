L’UNIONE FA LA FORZA!

“Ponente Emergenza” ringrazia tutti coloro che hanno partecipato attivamente all’iniziativa nel torneo di beneficenza, il quale si terrà in memoria dell’amato Giulio Biancheri nei giorni 21 e 22 di settembre ai campi da calcio di Dolceacqua. L’intera somma devoluta e tutto il ricavato andranno completamente utilizzati per l’acquisto di una nuova ambulanza.

La pubblica assistenza, P.A. Ponente Emergenza di Bordighera, nei giorni 21 e 22 settembre 2019 ha piacere ad invitarvi ad assistere (come giocatori, sponsor o visitatori) al torneo di beneficenza che si terrà ai campi da calcio di Dolceacqua (vicino alle elementari) di calcio a 5 in ricordo di Giulio Biancheri.

Il torneo ha lo scopo di raccogliere più fondi possibili, in quanto essi saranno tutti impiegati all’acquisto di una nuova ambulanza.

Tutti i volontari della pubblica assistenza, si sono impegnati duramente al fine di cercare fondi o sponsorizzazioni in tutti i negozi e in tutti gli ambienti ristorativi e alberghieri nella città di Bordighera e nelle città limitrofe, con il solo scopo di aumentare la base prevista per l’acquisto di un nuovo mezzo di soccorso e per sensibilizzare tutte le persone, che hanno fatto un offerta o meno, e per far conoscere a quante più persone possibili la nostra causa e la nostra sede (piccola ma più che laboriosa) che da 12 anni garantisce salla popolazione di Bordighera e dintorni, un servizio gentile, premuroso e costante di soccorso e di aiuto ai più bisognosi, h24/7.

I giorni dell’evento, un sabato e una domenica, terranno impegnate tutte le braccia della sede, con un servizio di soccorso sia sul posto che nella sede a Bordighera. Inoltre saranno presenti, non solo cibo e bevande fatti in casa.

Al torneo che si svolgerà in due giornate, saranno anche presenti tutte le forze armate, gli alpini e i pompieri che ci hanno cortesemente offerto la loro disponibilità a giocare e a partecipare alla nostra raccolta fondi.

Chiunque abbia intenzione di partecipare al torneo si può iscrivere chiamando il numero 0184 251802, e aggiungendo 150 euro ogni squadra formata (composta da un massimo di 10 giocatori) i quali saranno interamente devoluti per la nostra più che nobile causa.

Per chi invece volesse fare una libera offerta può tranquillamente passare presso la nostra sede in Via Aurelia n°40 a Bordighera (di fronte al centro analisi Garoglio) e parlare con gli organizzatori responsabili del torneo o direttamente con la nostra Presidente, a qualsiasi ora del giorno di qualsiasi giorno della settimana.

Invece per chi volesse farci da sponsor, può chiamare il numero soprascritto o passare direttamente in sede facendo un offerta minima di 50 euro e portando con se il proprio bigliettino da visita (di bar, ristorante o negozio che sia) in quanto, con il vostro permesso, verrà utilizzato il logo da voi portatoci e verrà messo sui manifesti che verranno in seguito pubblicati in modo cartaceo e digitale; inoltre il nome dell’esercizio commerciale che gentilmente ci sponsorizzerà, apparirà poi anche su un articolo che noi appositamente faremo scrivere sia su riviera 24 che su sanremo news, in modo da avere sponsorizzazione sia per la nostra causa che voi stessi.

Sia le iscrizioni per le squadre di calcio, sia chiunque volesse farci un offerta o farci da sponsor deve avvertire la sede tramite la pagina facebook della ponente emergenza o tramite i nostri contatti più diretti, cioè e-mail o numero di telefono ( che possono essere facilmente reperibili su internet) o passando in sede di persona, entro e non oltre domenica 8 settembre in quanto poi verranno pubblicati articolo di giornale e manifesti (come sopracitato) entro metà della settimana seguente.

Per eventuali donazioni, si prenda riferimento al seguente iban: IT93S0200822700000102434312